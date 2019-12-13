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Son dakika: Adalet Bakanı Gül: ABD Senatosu'nun almış olduğu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı son dakika açıklamasında ABD Senatosu'nun 'Ermeni Soykırımı' kararına tepki gösterdi. Bakan Gül, "ABD Senatosu'nun almış olduğu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir" dedi.

13.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:52

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Adalet Bakanı Gül buradaki konuşmasında ABD senatosunun sözde Ermeni Soykırımı hakkında aldığı kararı eleştirdi. Adalet Bakanı Gül konuşmasında, "ABD Senatosu'nun almış olduğu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

ABD SENATOSU ERMENİ SOYKIRIMI TASARISINI KABUL ETTİ

ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı kabul etti. Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi'nde 11'e karşı 405 oyla kabul edilmiş ancak 3 kez Senato tarafından engellenmişti. Söz konusu tasarı, bu kez Senato'da kabul edildi. Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı gerekiyor.

Abd senatosu, 1915 olaylarını Abd senatosu, 1915 olaylarını 'ermeni soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı kabul etti

ÇavuşoğluÇavuşoğlu'ndan ABD Senatosu'nun kararına tepki: Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur

Son dakika: Adalet Bakanı Gül: ABD Senatosu'nun almış olduğu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika, Güncel

Kaynak: AA


Politika

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