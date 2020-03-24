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Adalet Bakanı Gül: "Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca'ya mahsus olmadığını...

Adalet Bakanı Gül: "Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca'ya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi.

24.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:26
Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca'ya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Abdülhamit Gül, 3. Sayfa

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