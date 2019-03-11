Adalet Bakanı Gül: "Adalet ve Doğruluk Dairesi İçerisinde Kalan Her Şeyin Yanındayız"

- Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım ToplantısıAdalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Adalet Bakanı Gül
: "Bugün ilan ettiğimiz Türk Yargı Etiği Bildirgesi'yle yargı mensuplarımız; bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük ilkelerine sadakatle, ehliyet ve liyakatlerine yaraşır şekilde Türk milletine hizmet etmeye devam edeceklerine dair daha yüksek standartlar vadetmektedir"
Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel
Kaynak: AA