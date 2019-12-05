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Adalet Bakanı Gül, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nı ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nı ziyaret etti.

05.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:52Adalet Bakanı Gül, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nı ziyaret etti
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nı ziyaret etti.
'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gelişinde Bakan Gül'ü, Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Adli Tıp Kurumu başkan yardımcıları ile kurul başkanları karşıladı.
Bakan Gül daha sonra Adli Tp Kurumu Başkanlığı'nın yemekhanesinde kurum yöneticileri ve personeliyle öğle yemeği yedi. Gül, burada yaptığı konuşmada kurum personeli ve yöneticilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Gül'e ziyareti sırasında Adalet Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş ile Zekeriya Birkan da eşlik etti.

Adli Tıp Kurumu, Abdülhamit Gül, Yenibosna, Güncel

Kaynak: AA

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