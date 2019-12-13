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Adalet Bakanı Gül: "AK Parti, Türkiye'de halının altına süpürülen tüm meseleleri çöze çöze yoluna...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK PARTİ İl Başkanlığını ziyaretinde partililere hitap etti.

13.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:50
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK PARTİ İl Başkanlığını ziyaretinde partililere hitap etti. (2)
"Bu partideki hiç kimse millete sırtını dönerek siyaset yapamaz"
"AK Parti herkesin omuz vereceği bir hale getirmemiz lazım. Küçük olsun benim olsun anlayışıyla değil. Daha da büyüyeceğiz, daha da herkese ulaşacağız. Bu partiyle birlikte şehrimizi de ülkemizi de daha da güçlendireceğiz anlayışıyla siyasetimizi yapmamız lazım"
" 'de hangi renk varsa, hangi desen varsa, hangi koku, hangi anlayış varsa AK Parti bunu temsil etmiştir. Türkiye'de halının altına süpürülen tüm meseleleri AK Parti çöze çöze yoluna devam etmiştir"
"Türkiye'de siyaseten kimileri etnik bir siyaset yapıyor. Kimileri farklı bir, iktidara gelme yolunda hiçbir çabası gayreti yok. Ben muhalefette kalayım, projesi olmayan bir anlayış var. Ama AK Parti'nin siyaset tarzı bütün Türkiye'deki sorunları çözme, bütün Türkiye'deki herkesin partisi olma kararlılığıdır"
Adalet Bakanı Gül:

Abdülhamit Gül, AK Parti, Siyaset, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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