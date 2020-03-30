Adalet Bakanı Gül: "Aldığımız tüm bu tedbirler tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için...
HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısından görüntü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı, HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
30.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:48
HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısından görüntüAdalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı, HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (1)
Kaynak: AA
Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği, Hakim ve Savcılar Kurulu, Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel