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Adalet Bakanı Gül: "Aldığımız tüm bu tedbirler tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için...

HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısından görüntü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı, HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

30.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:48
HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısından görüntü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı, HSK ve TBB'nin 3'üncü Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (1) Adalet Bakanı Gül: ’Aldığımız tüm bu tedbirler tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için...

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği, Hakim ve Savcılar Kurulu, Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

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Adalet Bakanı Gül: "Aldığımız tüm bu tedbirler tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için...
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