Haberler » Politika » Adalet Bakanı Gül, Aydın'da Siyaset Akademisi'nin açılışına katılacak - Haberler

Adalet Bakanı Gül, Aydın'da Siyaset Akademisi'nin açılışına katılacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 28 Şubat Cuma günü Aydın'a gelerek Siyaset Akademisi'nin açılış programına katılacak.

25.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:12Adalet Bakanı Gül, Aydın'da Siyaset Akademisi'nin açılışına katılacak
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 28 Şubat Cuma günü 'a gelerek Akademisi'nin açılış programına katılacak.

AK Parti Genel Merkez AR-GE Birim Başkanlığı tarafından 2008 yılında faaliyete geçirilen, 19. Siyaset Akademisi'nin Aydın'daki açılışı 28 Şubat 2020 Cuma günü gerçekleştirilecek. Aydın İl Kültür Merkezi'nde saat 19.00'daki açılış programına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katılacak.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ün teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Siyaset Akademisi açılış programına tüm hemşehrilerimiz davetlidir" denildi. - AYDIN

Abdülhamit Gül, 28 Şubat, Siyaset, Aydın, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 15:50:11