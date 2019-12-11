Haberler » Güncel » Adalet Bakanı Gül: Bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, hiçbir oluşumun eline teslim etmeyeceğiz - Haber

Adalet Bakanı Gül: Bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, hiçbir oluşumun eline teslim etmeyeceğiz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı hiçbir grubun değildir.

11.12.2019 23:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:01Adalet Bakanı Gül: Bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, hiçbir oluşumun eline teslim etmeyeceğiz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı hiçbir grubun değildir. Bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, hiçbir oluşumun eline teslim etmeyeceğiz. Bu konuda da, sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2020 Yılı Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Abdulhamit Gül, Kayseri Baro Başkanı'nın, Kayseri'de FETÖ borsası olduğuna yönelik iddialarına ilişkin, "FETÖ ile mücadele eden Türk yargısına bunu kabul etmek mümkün değil. Kimin hangi iddiası varsa, Kayseri Cumhuriyet Başsavcığılı adliyenin içindedir. Kisme FETÖ ile mücadele eden yargıya leke düşüremez. Ancak kimin elinde hangi belge varsa, somut bilgi belgeyle hangi avukat yapıyorsa bunu, yargıya müracat etmesi halinde takipçisi olacağımıza yüce meclisin huzurunda söylüyoruz. Tutuklu gazeteciler konusunda, kimse burada gazetecilik yaptığı için cezaevinde değil. Eğer bir kişi ifadesinden dolayı ceza alırsa yargıtay yolu açılmıştır. Bunun ötesinde şiddet terörü öven fiilli söz varsa bunu hiçbir sistem korumaz, ifade özgürlüğü bizim de güvence altına aldığımız bir özgürlük alanıdır. FETÖ'den ihraç olanlara ilişkin karara yönelik yargıyı muhakeme yolu vardır. Geçmişte kumpas davalarını muhakeme yollarıyla yargı mercisi tarafından düzeltilme yolları vardır. Bu konuda FETÖ'cü ve hukuk dışı uygulamalara yönelik soruşturma devam ediyor. Yargı içinde şu bu grup var mı diye soru oldu. Yargı hiçbir grubun değildir. Bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, hiçbir oluşumun eline teslim etmeyeceğiz. Bu konuda da hangi grup, çete varsa HSK Başkanı olarak söylüyorum, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yargının ideolojisi yoktur. Türkiye artık bu oluşumlara izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Haber:  Nursima ÖZONUR-Harun ÖZALP/ ANKARA,



Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:52 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Müslümanca bir tavır içerisinde olmalıyız" - Haber
23:50 Kılıçdaroğlu 4. Vefa ödülleri törenine katıldı - Haber
23:50 2020 merkezi yönetim bütçe görüşmeleri - Haber
23:48 Antalya'da gecekonduya yıldırım düştü: 1 yaralı - Haber
23:48 Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu (3) - Haber
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Haber
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Haber
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Haber
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Haber
12.12.2019 00:01:01