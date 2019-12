Adalet Bakanı Gül: "Bizim sırtını teröriste dayayan siyasetle mücadelemiz var"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bizim, Kürt kardeşlerimizin evinin önüne çukur kazan, evine izinsiz giren, evine çukur kazarak oraya gömmek isteyen, sırtını teröristlere dayayan siyasetle ve teröristlerle mücadelemiz vardır." dedi.Bakan Gül, kitap fuarı açılış programının ardından İpekyolu ilçesinde AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığının düzenlediği kermese katıldı.AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Gül, burada yaptığı konuşmada, parti olarak bütün güçlerini teşkilatlardan aldıkları için teşkilatın heyecanını görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, Türkiye 'de AK Parti'nin ülke siyasetine, insanlara yaptığı hizmetleri herkesin çok iyi bildiğini aktardı.Daha önce millete hep tepeden bakan, "Vergini ver, oğlunu askere gönder, bu ülkeyi de yönetme" diyen zihniyetin olduğunu anlatan Gül, "AK Parti geldi, 'sandıktan çıkan milletin iradesidir, milletin iradesi tankın sesini, vesayetçilerin sesini yener, millete tepeden bakan bütün güçleri yener. Türkiye'yi bundan sonra millet yönetecek' dedi ve AK Parti siyasete mührünü vurdu." diye konuştu.Tabelasını milletin koyduğu, yollar ve köprüler yapan AK Parti'nin hizmetlerinden en önemlisinin gönüllere köprüler inşa etmesi olduğunu vurgulayan Gül, daha önce Van'ın Cumhuriyet Caddesi'nde insanların ret, inkar ve asimilasyon politikaları nedeniyle kendi dilinde kaset almaya bile hicap ettiğini söyledi."Ülke istikrarının temel nedeni AK Parti'ye verilen güçlü destektir"Gül, AK Parti'nin "İnsanların doğuştan gelen hakları vardır devlet bunu lütuf olarak vermez" diyerek bu hakları birer birer ülke insanına özgürlükleri de genişleterek verdiğini aktardı.AK Parti'nin ülkeye, coğrafyaya, bölgeye yapacağı büyük işlerin olduğunu kaydeden Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bugün Türkiye'nin etrafındaki ülkelerde yaşananlara bakıldığında ülke istikrarının temel nedeni, milletimizin AK Parti'ye verdiği güçlü destektir, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğidir. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek yapılan haksızlıkları bütün dünyanın gözü önünde haykırdı. BM'deki o güçlü sese destek olan Van'daki kadın, gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımızdır. Milletimiz, her zaman partimize, Cumhurbaşkanımıza destek oldu. Bize düşen de milletimize layık olarak çalışmaları yapmak. Önümüzde kongre süreci var. Bir kırgınlık, ayrışma asla yaşamamamız gerekir. Bütünleşmeye, kardeşliğimizin daha da perçinlenmesine vesile kılmamız lazım. Bu partiyi millet kurdu. Van'ın çok genç bir kadrosu var. Bu gençlerin heyecanını partimize taşımamız lazım. Daha büyüyeceğiz herkese ulaşacağız ve bu partiyle ülkemizi daha da güçlendireceğiz.""AK Parti Türkiye partisidir"Bakan Gül, AK Parti'nin, bir kesimin, bir bölgenin, dar bir grubun değil herkesin temsilcisi olduğunu vurgulayarak, parti olarak halının altına sürülen bütün meseleleri çözerek yola devam ettiklerini söyledi.Kimlik siyaseti yapmadıklarını, bir Türkiye partisi olduklarını aktaran Gül, şöyle devam etti:"Bu ülkede yaşayan insanların sorunları, benim sorunumdur, benim görevim bu sorunları çözmektir diyen siyaset tarzı, AK Parti siyaset tarzıdır. Yaşam tarzı, inancı, düşüncesi ne olursa olsun biz bu birlikteliği hep beraber sağlayacağız. Siyaset olarak biz milletin sorunlarını çözmek için milletin oylarını aldık. Milletin meselesi varken kendi küçük meselelerimizi milletin meselesi haline getirirsek bu millet bize desteğini azaltır. O yüzden millete asla sırtımızı dönmeden, her yerde 'Ey milletim senin hangi sorunun varsa ben her zaman olduğu gibi yanında olacağım, seninle siyaset yapacağım' diyerek bu siyaseti hep beraber yapacağız."Türkiye'de kimilerinin etnik, kimilerinin de iktidara gelme yönünde çaba yürütmeden "Ben muhalefette kalayım" anlayışıyla siyaset yaptığını belirten Gül, şunları kaydetti:"AK Parti siyaset tarzı, bütün sorunları çözme ve herkesin partisi olma yönündedir. Kısır çekişmeler değil ülkemizin meselelerine daha da yoğunlaşacağız. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Barış Pınarı Harekatıyla, siyasi duruşu, diplomatik adımlarıyla bütün oyunları bozmuştur, bozmaya devam edecektir. Bugün Türkiye'ye karşı söylenen iftiraların hiçbir şekilde kabulü mümkün değildir. AK Parti siyaseti ve son zamanlardaki operasyonların temelinde bölgemize, ülkemize huzurun daimi olarak kalması amacı vardır. Ahmed-i Hani ile Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş'ın, Mevlana'nın, Alparslan'la Fatih Sultan Mehmet'in, Selahaddin Eyyubi'nin bin yıllık kardeşliğinin adresi Van'dır.""Kardeşliğimizi kimse bozamayacak"Gül, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Bizim bu kardeşliğimizi hiç kimse bin yıldır bozamadı bundan sonra da bozamayacak." dedi.Türklerle Kürtlerin bin yıllık kardeşliğini kimsenin bozamayacağını dosta düşmana göstermeye devam edeceklerini belirten Gül, "Bizim, Kürt kardeşlerimizin evinin önüne çukur kazan, evine izinsiz giren, evine çukur kazarak oraya gömmek isteyen, sırtını teröristlere dayayan siyasetle ve teröristlerle mücadelemiz vardır. Kürt kardeşlerimiz bu ülkenin asli vatandaşlarıdır. Bundan sonra ekmeğimizi daha fazla büyüteceğiz, özgürlüğümüz daha da artıracağız. Bu da milletimize taahhüdümüzdür." diye konuştu.Bakan Gül, konuşmasının ardından partililerin sorunlarını dinledi.