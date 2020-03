Adalet Bakanı Gül, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin çok gecikmeden TBMM gündemine geleceğini belirterek, "Bizim de gözümüz kulağımız Meclis'te." dedi.Gül, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.İnfaz düzenlemesinin TBMM'de kanunlaşarak yürürlüğe gireceğini, düzenlemeyle ilgili AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmalar yaptığını dile getiren Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iradesi çerçevesinde teklifin Meclis'e gönderileceğini bildirdi.Bakan Gül, "Bizim de gözümüz kulağımız Meclis'te. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek. Meclis'te bunun kanunlaşmasını bekliyoruz. Meclis kendi gündemiyle bunu belirlemiş olacak." ifadesini kullandı.AK Parti'nin teklifle ilgili diğer partilerle de görüşmeler yaptığını anımsatan Gül, düzenlemenin kapsamının teklif Meclis'e sunulduğunda görülebileceğini söyledi.Gül, infaz düzenlemesinin kaç kişiyi kapsayacağına, kaç kişinin tahliye olacağına ilişkin soruya, "Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Meclis'te kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz." yanıtını verdi.Türkiye'de yaklaşık 300 bin tutuklu ve hükümlü bulunduğunu anlatan Gül, tutuklu ve hükümlülerin devlete emanet edilmiş kişiler olduğunu vurguladı."Hassasiyetler merkeze alınarak çalışma yapıldı""İnfaz düzenlemesinde AK Parti'nin kırmızı çizgileri nelerdi?" sorusu üzerine Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin adam öldürme, cinsel suçlar, kadına, eşe karşı şiddet, kadın cinayetleri gibi toplumun kabul edemeyeceği suçlarla ilgili iyileştirme olamayacağına yönelik yaklaşımının bulunduğunu, bu hassasiyet merkeze alınarak AK Parti'nin MHP ile çalışma yaptığını aktardı.Gül, terör suçlarında da AK Parti'nin iyileştirme düşünmediğini, bunların hepsinin teklifle ortaya çıkacağını dile getirdi.Denetimli serbestlik süresinin artmasının gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Gül, bu konuda da çalışıldığını aktardı.Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için de düzenlemeler olacağının bilindiğine işaret eden Gül, uyuşturucuyla ilgili de hassasiyetlerin bulunduğunu belirtti.Koronavirüs tedbirleriYeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili Bilim Kurulunun önerileriyle alınan tedbirlere de değinen Gül, cezaevlerinde önemli önlemlerin hayata geçirildiğini söyledi. Abdulhamit Gül, cezaevlerinde yaşanmış bir vakanın bulunmadığını bildirdi.Cezaevi personelinin evine gitmeden belirlenen izole yerlerde kalması uygulamasına başlandığını ifade eden Gül, tedbirlerle ilgili infaz koruma memurlarının ve görevlilerin büyük titizlik gösterdiğini söyledi.Koronavirüsle ilgili yaşanacaklara göre her türlü planın bulunduğunun altını çizen Gül, farklı rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye gönderilen tutuklu ve hükümlülerin cezaevine dönüşünde farklı alanlara alındığını anlattı.Gül, cezaevlerinde farklı branşlardan doktorlar bulundurarak hastaneye sevkleri azaltmak için çalışma yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:"Cezaevlerinde doktor imkanımız var ancak belli branşlarda doktor yok. Belirli branşlarda doktor bulundurarak, hastaneye sevk zorunluluğunu ortadan kaldırmak için Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Sağlık Bakanlığımız bir genelge yayınladı, bu hususta bazı yerlerde olumlu gelişmeler almaya başladık. Arzumuz cezaevindeki hastanelerde belirli branştan doktor olursa bizim tutuklu hükümlümüz hastaneye gitmez, o risk alanına ulaşmaz."Adli işlemlerin, yargılamalardaki sürelerin 30 Nisan'a kadar durdurulduğunun hatırlatılması üzerine Gül, "Türkiye'deki adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95'in üzerinde azaldı." bilgisini verdi.Adli tatilin öne çekilmesinin ya da iptalinin söz konusu olup olmadığına yönelik soruyla ilgili Gül, yargılamaları, adli işlemleri 30 Nisan'a kadar durduran sürenin uzatılma imkanın bulunduğunu söyledi.Acil ve tutuklu işler dışında tüm iş ve işlemlerin durdurulduğunu anımsatan Gül, adli tatilden öte tedbirler alındığını vurguladı. Adalet Bakanı Gül, şöyle konuştu:"Adli tatil konusunda herhangi bir düzenlemeye gerek görülmüyor. Olayın seyrine göre yargılamaların, sürelerin durdurulması uzatılabilir. Bu seyir olumlu şekle dönerse bu süreler öne de çekilebilir. Biz bunu söylerken 'adliyenin kapısına kilit vuruldu' anlamında değil. Adaletin izolasyonu olmaz. Her türlü hak başvurusu için adliyelerimiz açıktır. Adliyenin kapısı adalete her zaman açıktır, şimdi de açıktır."459 kişiye soruşturmaKoronavirüsle ilgili süreci başsavcılıkların da titizlikle izlediğine dikkati çeken Gül, 65 yaş üstü vatandaşları rencide edici davranışlar, karantina şartlarına uymama, manipülatif haber ve paylaşımlar, kaçak maske üretimi ve stokçulukla ilgili konularda 459 kişi hakkında soruşturma yapıldığını belirtti."Hiçbir vatandaşımız kendi ihmali sebebiyle toplumun sağlığını riske atamaz." diyen Gül, karantinada olması gerekenlerin karantinadan çıkıp toplum sağlığını tehlikeye düşüremeyeceğini vurguladı. Abdulhamit Gül, bu konuda 11 kişi hakkında soruşturma yapıldığını, talimatla tekrar karantina uygulandığını aktardı.Sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşları rencide edici davranışlarla ilgili de savcılıkların gerekeni yaptığını ifade eden Gül, "İhsan Amca'ya ve diğer büyüklerimize yapılan saygısızlıkla, suç fiiline ilişkin de soruşturmalar yapılmıştır. Hukuk bu konuda, virüsle mücadele ederken, virüs kadar tehlikeli bu fiillerle mücadeleyi sürdürüyor, sürdürmeye de kararlı bir şekilde devam edecektir." dedi.Gül, Kovid-19'a ilişkin sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşım yapan 385 kişiye de işlem yapıldığını bildirdi.Soru üzerine Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 aylık maaşını bağışlayarak destek verdiğini sözlerine ekledi.

