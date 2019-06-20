20.06.2019 11:35
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Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir yargılama olmuştur"

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

- Adalet BakanıAbdulhamit Gül'ün açıklaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur."
Adalet Bakanı Gül: "Mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur."
Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur"Adalet Bakanı Gül: (Çatı davada karar) Hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir yargılama olmuştur
Kaynak: AA
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