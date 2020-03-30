Adalet Bakanı Gül: Cezaevi personeli evine gönderilmeyecek, izole yerlerde kalacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Türkiye Barolar Birliği'nin 3. Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Gül açıklamada, "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Euronews.com