Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde korona virüs testi pozitif çıkan tutuklu veya hükümlü...
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde korona virüs testi pozitif çıkan tutuklu veya hükümlü bulunmadığını açıkladı.
31.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:32
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde korona virüs testi pozitif çıkan tutuklu veya hükümlü bulunmadığını açıkladı. - ANKARA
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Kaynak: İHA
Etiketler: Abdülhamit Gül, Politika