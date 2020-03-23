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Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüs vakasına rastlanmamıştır

Covid-19'a ilişkin adalet hizmetlerinde alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı gündemindeki konuları değerlendirdi.

23.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:46
Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüs vakasına rastlanmamıştır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,"Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır." dedi.

Covid-19'a ilişkin adalet hizmetlerinde alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısının ardından açıklama yapan bakan, yargı gündemindeki konuları değerlendirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Koronavirüs, Dünya

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