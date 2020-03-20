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Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde rastlanan pozitif bir vaka yoktur"

Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde rastlanan pozitif bir vaka yoktur" -"(İnfaz düzenlemesi) Meclis'in takdiriyle konu şekillenecek" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, önemli açıklamalarda bulundu.

20.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:33
Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde rastlanan pozitif bir vaka yoktur"
-"(İnfaz düzenlemesi) Meclis'in takdiriyle konu şekillenecek"
ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Gül: ’Cezaevlerinde rastlanan pozitif bir vaka yoktur’

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde rastlanan pozitif bir vaka yoktur"
Etiketler : Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika

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