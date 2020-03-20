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Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif koronavirüs vakası yok

Adalet Bakanlığı binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül "Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor," ifadelerini kullandı

20.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:28
Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif koronavirüs vakası yok
Adalet Bakanı Gül cezaevlerinde rastlanan yeni tip koronavirüs vakası olmadığını açıkladı.

Gül "(İnfaz düzenlemesi) Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir," dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Abdülhamit Gül, Dünya

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