Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif koronavirüs vakası yok
Adalet Bakanlığı binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül "Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor," ifadelerini kullandı
20.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:28
Adalet Bakanı Gül cezaevlerinde rastlanan yeni tip koronavirüs vakası olmadığını açıkladı.
Gül "(İnfaz düzenlemesi) Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir," dedi.
Gül "(İnfaz düzenlemesi) Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir," dedi.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Abdülhamit Gül, Dünya