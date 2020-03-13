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Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odalarının kullanılması...

Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odalarının kullanılması iki hafta süreyle ertelenmiştir"

13.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:46
Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odalarının kullanılması iki hafta süreyle ertelenmiştir"

Kaynak: AA

Etiketler : Abdülhamit Gül, Politika

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