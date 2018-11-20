İcrayla Çocuk Almaya İlişkin Konuşan Bakan Gül: İcra Müdürülükleri Devreden Çıkartılacak

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, boşanmış eşlerin çocuklarının teslimi konusunda icra müdürlükleri devreden çıkartılacağını söyleyerek "Çalışmamızı tamamladık" diye konuştu.

Gül'ün konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"VATANDAŞLAR, HARÇ VE TESLİM GİDERİ ÖDEMEYECEK"

"Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması uygulamasına ilişkin çalışmamızı tamamladık. Düzenleme yapıldığında bu konu icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak, vatandaşlar bu işlemlerden dolayı harç ve teslim gideri ödemeyecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

CEAZEVİNDE BULUNANLARI SAYISI 260 BİN

"Cezaevlerinde toplam 260 bin 144 kişi bulunduğunu belirten Gül "Bunların 202 bin 434'ü hükümlü, 57 bin 710'u ise tutukludur. FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yine yücelterek sürdüreceğiz."

FETÖ İLE MÜCADELE

"FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir. Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yine yücelterek sürdüreceğiz. FETÖ yargılamaları, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde, uluslararası hukukun temel ilkelerine de uygun şekilde büyük bir gayret ve fedakarlıkla sürdürülmektedir. Darbe suçundan 289 dava açılmıştır. Bu davalardan 220'si karara çıkmış, 69 davada ise yargılamalar devam etmektedir."