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Adalet Bakanı Gül'den "5 Nisan Avukatlar Günü" mesajı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıya güvenin, hukukun tüm paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla gelişebileceğini belirterek "Avukatların bu çabaya dün olduğu gibi bugün de omuz vereceğine inancım tamdır.

05.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:40
Adalet Bakanı Gül'den
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıya güvenin, hukukun tüm paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla gelişebileceğini belirterek "Avukatların bu çabaya dün olduğu gibi bugün de omuz vereceğine inancım tamdır." ifadesini kullandı.
Gül, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, mensubu olmaktan onur duyduğu avukatlık mesleğinin, hak ve özgürlükler ile hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi için her zaman vazgeçilmez öneme sahip olduğunu belirtti.
Avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulunması ve savunmanın imkanlarının güçlendirilmesini, "güven veren ve erişilebilir bir adalet hedefinin tabii parçası" olarak gördüklerini ifade eden Gül, bu düşüncelerden hareketle, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, avukatların ve baroların görüş ve önerilerinin dikkate alınarak hazırlandığını bildirdi.
Gül, bu belgenin adım adım hayata geçmesiyle avukatların da tavsiye ve beklentilerinin adalet sistemine yansımaya başladığını belirterek şunları kaydetti:
"Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz ve avukatların büyük bir ilgiyle karşıladığı ara buluculuk, e-tebligat, hususi damgalı pasaport hakkı ile hukuk fakültelerine ve hukuk mesleklerine girişte kalitenin yükseltilmesi gibi yeniliklerin devamı üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu kapsamda, savunmanın yargılamalara etkin katılımını sağlamak amacıyla soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelere avukatların erişimlerine ilişkin UYAP güncellemesi bugün itibarıyla hayata geçmiş bulunmaktadır.
Bütün bu yeniliklerin temelinde her renkten, her desenden farklılıklarımızı bereketli bir zenginlik olarak görerek 83 milyon insanımızın hakkını, hukukunu korumak ideali bulunmaktadır. Hukuk ve adalet, bu birlik ve bütünlüğün en temel güvencesidir. Bu nedenle hukuk düzeninden adalete ve yargıya güven duygusu hayati derecede önemlidir. Yargıya güven, hukukun tüm paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla gelişebilecektir. Avukatların bu çabaya dün olduğu gibi bugün de omuz vereceğine inancım tamdır. Bu vesileyle adalet camiamızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyor, tüm avukatlara sağlıklı ve başarılı bir mesleki yaşam diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Abdülhamit Gül, Politika
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Haberler ›› Politika ››Adalet Bakanı Gül'den '5 Nisan Avukatlar Günü' mesajı Açıklaması - Haberler

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