Haberler » Politika » Adalet Bakanı Gül'den Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama - Haberler

Adalet Bakanı Gül'den Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırının faillerini ve ırkçı reflekslerle insanlığı hedef alan terörist zihniyeti lanetlediğini bildirdi.

20.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:42Adalet Bakanı Gül'den Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'nın kentinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırının faillerini ve ırkçı reflekslerle insanlığı hedef alan terörist zihniyeti lanetlediğini bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, "Hanau'da gerçekleşen Türk ve İslam karşıtı ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Saldırının faillerini ve ırkçı reflekslerle insanlığı hedef alan terörist zihniyeti lanetliyorum" dedi.

"Avrupa, bağrındaki ırkçılığa son vermeli" diyen Gül, "Aksi halde adı tarihe demokratik bir birlik olarak değil, İslam düşmanlığını endüstriye dönüştürmüş, kürsülerini şovenistlere terk etmiş, nefret dilini sokağa salmış, ırkçı terör imal ve ihraç eden bir kartel olarak geçecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Abdülhamit Gül, Almanya, Hanau, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 17:16:57