Adalet Bakanı Gül'den "Avukatlar Günü" mesajı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulmayı ve savunmanın imkanlarını güçlendirmeyi, güven veren ve erişilebilir adalet hedefimizin tabii bir parçası olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.Bakan Gül, "5 Nisan Avukatlar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesaja, hak ve özgürlüklerle hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi için her zaman vazgeçilmez bir önemde olan avukatlık mesleğinin, mensubu olmaktan duyduğu onuru ifade ederek başladı.Mesleği geliştirmenin, avukatın temsil ettiği vatandaşın haklarını ileri taşımakla eş anlamlı olduğuna dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:"Kuşkusuz savunma, yargının kurucu unsuru; avukatlık da adalet hizmetleri içinde yadsınamaz bir meslektir. Bu nedenle, avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulmayı ve savunmanın imkanlarını güçlendirmeyi, güven veren ve erişilebilir adalet hedefimizin tabii bir parçası olarak görüyoruz."Bakan Gül, hukuk politikalarında yol haritasını oluşturan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin avukatların ve baroların görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlandığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:"Belgenin adım adım hayata geçmesiyle birlikte avukat meslektaşlarımın da tavsiye ve beklentileri adalet sistemimize birer birer yansımaya başladı. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz ve avukatların büyük bir ilgiyle karşıladığı ara buluculuk, e-tebligat, hususi damgalı pasaport hakkı ile hukuk fakültelerine ve hukuk mesleklerine girişte kalitenin yükseltilmesi gibi yeniliklerin devamı üzerinde hassasiyetle duruyoruz.""UYAP güncellemesi bugün itibarıyla hayata geçti"Savunmanın yargılamalara etkin katılımını sağlamak amacıyla soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelere avukatların erişimlerine ilişkin UYAP güncellemesinin bugün itibarıyla hayata geçtiğini belirten Gül, mesajında şu değerlendirmelere yer verdi:"Bütün bu yeniliklerin temelinde, her renkten, her desenden farklılıklarımızı bereketli bir zenginlik olarak görerek 83 milyon insanımızın hakkını, hukukunu korumak ideali bulunmaktadır. Hukuk ve adalet bu birlik ve bütünlüğün en temel güvencesidir. Bu nedenle hukuk düzeninde adalete ve yargıya güven duygusu hayati derecede önemlidir. Yargıya güven, hukukun tüm paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla gelişebilecektir. Avukatların bu çabaya dün olduğu gibi bugün de omuz vereceğine inancım tamdır."Bakan Gül, mesajının sonunda adalet camiasının 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik etti, tüm meslektaşlarına sağlıklı ve başarılı bir mesleki yaşam diledi.

Kaynak: AA