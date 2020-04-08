Adalet Bakanı Gül'den başsağlığı mesajı Açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.
08.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:40
Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hain terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Abdülhamit Gül, Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel