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Adalet Bakanı Gül'den BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet diledi.

14.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:32
Adalet Bakanı Gül'den BTP Genel Başkanı Haydar Baş için taziye mesajı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet diledi.
Bakan Gül, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:
"Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Partisi, Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Haydar Baş, Güncel
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