Adalet Bakanı Gül'den "Çanakkale Zaferi" mesajı Açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, her zorluğu birlik ve beraberlikle aşan bir millet olarak yeni tip koronavirüsün de üstesinden gelineceğini belirtti.
18.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:20
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, her zorluğu birlik ve beraberlikle aşan bir millet olarak yeni tip koronavirüsün de üstesinden gelineceğini belirtti.
Gül, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.
Bakan Gül mesajında, "Her zorluğu birlik ve beraberlikle aşan bir millet olarak bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bütün dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten en şanlı zaferin 105. yılında bu toprakları bize vatan kılan bütün şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Gül, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.
Bakan Gül mesajında, "Her zorluğu birlik ve beraberlikle aşan bir millet olarak bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bütün dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten en şanlı zaferin 105. yılında bu toprakları bize vatan kılan bütün şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Çanakkale, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Güncel
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi