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ADALET BAKANI GÜL'DEN CEREN ÖZDEMİR'İN KATİL ZANLISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'la ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

05.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:31ADALET BAKANI GÜL'DEN CEREN ÖZDEMİR'İN KATİL ZANLISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

'da balerin Ceren Özdemir'i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'la ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Singapur Sözleşmesi'nin Arabuluculuk Üzerine Yansımaları Sempozyumu'nun ardından soruları cevaplayan Gül, "Başsavcılık soruşturma yapıyor. Açıklama yapacaktır. Firar etmiş, aranıyormuş. Kolluk arıyordu. Bununla ilgili olarak Başsavcılık ciddi bir şekilde takip ediyor. 1 Aralık'ta firar etmiş." dedi.

Görüntü dökümü:

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-Bakanın açıklamaları


- İstanbul

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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