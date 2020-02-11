Haberler » Güncel » Adalet Bakanı Gül'den FETÖ'yle mücadele paylaşımı Açıklaması - Haber

Adalet Bakanı Gül'den FETÖ'yle mücadele paylaşımı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir.

11.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:40Adalet Bakanı Gül'den FETÖ'yle mücadele paylaşımı Açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir." ifadesini kullandı.
Gül, Twitter hesabından, FETÖ'yle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideri olduğunu belirten Gül, şunları kaydetti:
"FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir. 15 Temmuz gecesi namluların kime çevrildiği, kime karşı körleşip yol verdiği hafızalarımızda canlılığını koruyor. Bu hain örgütle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı çağrıları karşısında o geceye kadar kulaklarının üstüne yatanları da milletimiz unutmamıştır."

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 20:12:32