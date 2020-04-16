Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Adalet Bakanı Gül'den Gamze Pala açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize'nin Fındıklı ilçesinde öldürülen Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

16.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:20
Adalet Bakanı Gül'den Gamze Pala açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rize 'nin Fındıklı ilçesinde öldürülen Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Menfur bir saldırıyla hayatını kaybeden Gamze Pala'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kadın cinayetlerini lanetliyor, Gamze Hanımı katleden zalimin en ağır cezayı alacağına inanıyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Gamze Pala, Rize, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Kalın, ’Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor Haberler
Bilim insanları araştırdı! Korona sadece akciğere değil, 4 organa daha zarar veriyor
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki’nin küvet pozuna beğeni yağdı Haberler
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Koronadan 12 kişinin öldüğü ülkede, 18 kişi önlemleri ihlal ettikleri için katledildi Haberler
Koronadan 12 kişinin öldüğü ülkede, 18 kişi önlemleri ihlal ettikleri için katledildi
Diagne: En büyük hayalim Mekke’ye gitmek Haberler
Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek
İzmit’te bir kadın, 9 katlı binadan atlayarak intihar etti Haberler
İzmit'te bir kadın, 9 katlı binadan atlayarak intihar etti
Haberler ›› Güncel ››Adalet Bakanı Gül'den Gamze Pala açıklaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:14: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haber 00:11: Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya giriş çıkışlar yasaklandı - Haber 00:08: ABD'de Kovid-19 salgınının Suriye, Libya ve Yemen üzerindeki etkisi anlatıldı - Haber 00:08: Sokağa çıkamayan küçük kızın kitap isteğini polis yerine getirdi - Haber 00:08: Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Haber 23:35: İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti - Haber 21:52: Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi - Magazin 21:30: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber