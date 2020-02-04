Haberler » Politika » Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'te şehit ailesine taziye ziyareti - Haberler

Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'te şehit ailesine taziye ziyareti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İdlib'te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

04.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:44Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'te şehit ailesine taziye ziyareti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Aynı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenaze törenine katılan Bakan Gül, Kurt ailesinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evini de ziyaret etti.
Burada aileye başsağlığı dileklerini ileten Gül, şehidin babası Abdurrahman, annesi Döndü, eşi Emine, ağabeyi Erhan ve diğer aile fertleriyle yakından ilgilendi.
Şehit için okunan dualara eşlik eden Gül'ün ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti ve MHP'li bazı milletvekilleri de yer aldı.

Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, İdlib, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
14:26  Kılavuz nasıl yazılır? Klavuz mu, kılavuz mu? TDK'ya göre kılavuz nasıl yazılır? Kılavuz ne demek?
4.02.2020 17:30:28