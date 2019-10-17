Haberler » Güncel » Adalet Bakanı Gül'den milletvekillerine teşekkür mesajı

Adalet Bakanı Gül'den milletvekillerine teşekkür mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşması nedeniyle milletvekillerine...

17.10.2019 07:36Adalet Bakanı Gül'den milletvekillerine teşekkür mesajı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşması nedeniyle milletvekillerine teşekkür etti.
Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Yargı Reformu Stratejisi temelinde hazırlanan ilk paketin Genel Kurulun takdiriyle yasalaştığını belirtti.
Bakan Gül, "Kanunun, 'güven veren adalet' hedefimize katkı sağlaması temennisiyle teklif sahiplerine ve destek veren tüm milletvekillerine şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
08:42 Kocaali Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
08:40 Kayseri'de PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu
08:40 Dışişleri Bakanlığındaki atamalar Resmi Gazete'de
08:33 Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (1)
08:32 Kara yollarında durum
08:32 Filipinler'deki depremde ölü sayısı 5'e çıktı
08:32 "11. Rize tanıtım günleri" İstanbul'da başladı
17.10.2019 08:43:42