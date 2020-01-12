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Adalet Bakanı Gül'den şehit Uzman Çavuş Yanık'ın ailesine taziye ziyareti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın ailesini ziyaret etti.

12.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:28Adalet Bakanı Gül'den şehit Uzman Çavuş Yanık'ın ailesine taziye ziyareti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yol kontrolü sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın ailesini ziyaret etti.
Beykent Mahallesi'ndeki Necmettin Erbakan Sosyal Tesislerinde taziye ziyaretlerini kabul eden Yanık ailesiyle görüşen Bakan Gül, başsağlığı diledi.
Gül, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehidin babası Mustafa Yanık'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Ziyarette Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Bakan Gül'ün babası Cemil Gül de yer aldı.

Abdülhamit Gül, Güncel

Kaynak: AA

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