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Adalet Bakanı Gül'den ticari davalarda arabuluculuk açıklaması Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalara arabuluculuk getirdik.

22.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:58Adalet Bakanı Gül'den ticari davalarda arabuluculuk açıklaması Açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalara arabuluculuk getirdik. Yüzde 50 bandında, mahkemeye gitmeden ihtilaf çözülüyor." dedi.
Gül, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gaziantep'teki emniyet hizmetlerine 100 yeni araç hibesi nedeniyle düzenlenen teslim törenine katıldı.
Gül, buradaki konuşmasında, Gaziantep'in nerede bir ihtiyaç varsa genç yaşlı iş adamı demeden sorunu çözmek için güç birliği oluşturduğunu söyledi. 82 milyonun ülke için ne gerekiyorsa o fedakarlığı yapacak yapıya sahip olduğunu ifade eden Gül, ülkedeki emniyet ve adaletin artmasıyla istihdam ve yatırımın da artacağını vurguladı.
Bakan Gül, yatırım ortamını genişletmek için geçen yıl çok önemli kanun düzenlemelerinin yapıldığına dikkati çekerek şöyle konuştu:
"Eğer bir uyuşmazlık olursa ve iş mahkemeye düştüğünde hakkını almak için mahkemede sürüm sürüm sürünülüyorsa orada bir haksızlık vardır. O yüzden arabuluculuk sisteminde çok önemli düzenleme yaptık. Arabuluculuk sistemiyle işçi işverenin helalleşmesi yolunu getirdik. Bu yılın ocak ayından itibaren ticari davalara arabuluculuk getirdik. Yüzde 50 bandında, mahkemeye gitmeden ihtilaf çözülüyor. Çünkü işin mahkemelerde uzamasının kimseye faydası yok. Şu an iki ihtilaftan birisi mahkemeye gitmeden çözülüyor. Bu sistemleri geliştireceğiz."
Gül, ekonomide çarkların daha hızlı dönmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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