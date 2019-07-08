Adalet Bakanı Gül'den yeni yardımcılarına 'hayırlı olsun' mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni atanan Bakan Yardımcılarıyla ilgili olarak, "Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ile atanan yeni Bakan Yardımcıları ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden mesaj paylaştı.



Bakan Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA