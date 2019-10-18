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Adalet Bakanı Gül: "Diplomatik başarıyı hazmedemiyorlar"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Harekat başlayınca 'diplomasi kanallarını kullanmalıyız' diyenler, şimdi de diplomatik başarıyı hazmedemiyorlar.

18.10.2019 00:26Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Harekat başlayınca 'diplomasi kanallarını kullanmalıyız' diyenler, şimdi de diplomatik başarıyı hazmedemiyorlar." ifadelerini kullandı.
Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Gül, "Harekat başlayınca 'diplomasi kanallarını kullanmalıyız' diyenler, şimdi de diplomatik başarıyı hazmedemiyorlar. Turnusol kağıdı gibi günlerden geçiyoruz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alnımızın akıyla yürümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Abdülhamit Gül, Türkiye, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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