Adalet Bakanı Gül, Doğanyol'da depremzedeleri ziyaret etti Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, devletin tüm kademelerinin deprem bölgesinde vatandaşın yanında olduğunu söyledi.Bakan Gül, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Hak İş Başkanı Mahmut Uslu, Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve diğer ilgililerle depremden etkilenen Doğanyol ilçesinde inceleme ve temaslarda bulundu.Çolak Mahallesi'nde iki katlı kerpiç evin yıkılması sonucu hayatını kaybeden anne Gazel (32) ve oğlu Yusuf Ali Say'ın (5) yakınlarını ziyaret eden Bakan Gül, baba Nadir Say ile görüştü, aile bireylerine başsağlığı diledi.Daha sonra Gökçe Mahallesi'ndeki bir çadırda barınan aileyi ziyaret eden Gül, burada yaptığı konuşmada, depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye geldiğini hatırlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bakanların bölgeye geldiğini ifade eden Gül, şunları söyledi:"Cumhurbaşkanımız, 'bizim hiçbir hemşehrimiz açıkta kalmayacak, biz yanlarında olacağız.' dedi talimat verdi. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız da burada. Şimdi bu hasarların hepsini tespit edecekler, talimatları verdiler. Bunları hepsi hızlıca yapılacak. Ağır hasarlılar yıkılacak ve vatandaşlarımıza ne gerekiyorsa bunun hepsi belirlendi. Hem maddi yardımlar hem diğer ev, iaşe ile ilgili her türlü konuda hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceksiniz. Enkaz çalışmaları bitti, diğer hazırlıklar bitti şimdi bunlarla ilgili inşallah gereken hızlı bir şekilde yapılacak. Bu konuda müsterih olun."Devletin tüm kademelerinin vatandaşların yanında olduğunu, devletin milleti ile el ele yaraları sardığını ve tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Bakan Gül, şunları aktardı:"Devletimiz tüm imkanlarıyla buradalar. Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bölgede hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bu konuda maddi olarak tüm vatandaşlarımıza sağlanacak imkanlar ve destekler açıklandı bugün. Tüm bakanlık yetkilileri buradalar, vatandaşlarımızın yanında hem tespitler yapılmakta hem de bir an önce kalan eksiklerin telafisi için de çalışmalar yapılmakta. Tekrar milletimize baş sağlığı diliyorum."Bakan Gül ve beraberindekiler daha sonra Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden Mustafa Kara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.