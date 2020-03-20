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Adalet Bakanı Gül: "Duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük durduracak düzenleme için...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmaları erteleyecek, süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi.

20.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:37
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmaları erteleyecek, süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi.
Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yargısal süreçlerde hak kaybı yaşanmaması için çalışma yapıldığını açıkladı.
Bakan Gül, paylaşımında, "Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak. Duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme için çalışıyoruz. Avukat meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız müsterih olsun." ifadesine yer verdi.
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Adalet Bakanı Gül: ’Duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük durduracak düzenleme için...

Kaynak: AA

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T.C Adalet Bakanı Gül: 'Duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük durduracak düzenleme için...
Etiketler : Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

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