Adalet Bakanı Gül'e sürpriz doğum günü kutlaması

- AK Parti Trabzon
İl Başkanlığı Adalet Bakanı Gül
'e sürpriz doğum günü kutlamasıDoğum günü pastasıBakan Gül'e AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi tarfından kemençe hediye edilmesi TRABZON - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret esnasında AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından sürpriz doğum günü pastası kesildi. Bakan Gül'e pasta kesiminin ardından AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi tarafından kemençe hediye edildi.
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Kaynak: AA