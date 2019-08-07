Meclisin ilk gündemi Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında düzenlenen oturumda konuştu.Meclis'e gelmesi beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Gül "Ekim ayında Meclis açıldığında ilk gündem maddesi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi olacaktır." dedi.

CAVUŞOĞLU: KABİNEMİZİN ÖNCELİĞİ

Aynı oturumda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Yargı Reformu Stratejisi gibi önemli reformların hayata geçirilmesi şu anda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimizin, kabinemizin önceliğidir." diye konuştu.

YARGIYA GÜVENİN ARTTIRILMASI HEDEFLENİYOR

MHP'nin de büyük çaba harcadığı Yargı Reformu Strateji Belgesi, düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlarının genişletilmesi, yargıya güvenin arttırılması gibi hedefler içeriyor.Gazeteciler başta olmak üzere cezaevindeki birçok 'düşünce suçlusu' da özgürlüklerine kavuşmak için paketin bir an önce yasalaşmasını bekliyor.

9 AMAÇ 63 HEDEF 256 FAALİYET

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet yer alıyor. Yargı Reformu Stratejisi'ndeki 9 amaç şu başlıklar altında sıralanıyor: "Hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi", "Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığının geliştirilmesi", "İnsan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırılması", "Performans ve verimliliğin artırılması", "Savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması", "Adalete erişimin kolaylaştırılması ve hizmetlerden memnuniyetin artırılması","Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması","Hukuk yargılaması ile idari yargılamanın sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması", "Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması".

FEYZİOĞLU "BİR AN ÖNCE YASALAŞMASI LAZIM" DEMİŞTİ

Yargı Reformu paketinin bir an önce çıkması gerektiğini belirten Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada "F-35'lerdeki haksızlıklarını, S-400'deki haklılığımızı ABD ve Avrupa kamuoylarına anlatmak istiyorsak Türkiye'nin hukuk devleti olduğunun imzasını attığımız bu paketin, bu reform sürecinin muhakkak suratle bir an önce kanunlaşmaya başlaması lazım. Bunun bu ay kanunlaşmaya başlaması lazım. Bu ay üzerimize ABD'den çok geldiklerine göre cevabı da bizim bu ay vermemiz gerekiyor" demişti.