Adalet Bakanı Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyle ilgili konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamasında, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'deki İdlib oturumu öncesi düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullandı. Daha sonra Meclis'te düzenlenen Genel Kurul'da kürsüye çıkan Engin Özkoç'un konuşması AK Parti milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı. Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tepki toplayan Özkoç'un üzerine bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı. CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi.