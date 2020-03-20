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Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bankacı eşinin koronavirüs testi pozitif çıkan hakimin durumunun iyi olduğunu ve test sonucunun beklendiğini söyledi.

20.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:37

İstanbul Adalet Sarayı'nda bankacı eşi koronavirüs çıkan hakimin durumuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakimin durumunun iyi olduğunu ve test sonucunun beklendiğini ifade etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Adalet Sarayı'nda eşinin koronavirüs testi pozitif çıkan hakim hakkında da konuştu.

"TÜM TEDBİRLER ALINDI"

Gül şunları söyledi: "Hakim arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Eşi pozitif çıkmıştı. Arkadaşımızın sağlık durumu da tüm vatandaşlarımızda olduğu gibi Sağlık Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Test sonucu henüz çıkmadı. Bu konuyu da yakından takip ediyoruz. Adliyedeki komisyonumuz da tüm tedbirleri aldı."

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NE OLMUŞTU?

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 6. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi B.L'nin bankacı eşinin koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine mahkeme personeli ve çiftin çocukları karantinaya alındı. İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki bankacı eşinin koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi hakiminden bu sabah örnek alındığı, ancak testin sonuçlanmadığı bildirildi.

Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi

Haberin Videosu :

Abdülhamit Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi
Etiketler : Çağlayan Adalet Sarayı, Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Sağlık, Güncel

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