Adalet Bakanı Gül, FETÖ'cüler için net konuştu

İzmir Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ'nün kripto elemanlarını, hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarlarsa çıksınlar; değil ByLock, değil ankesör, dumanla bile haberleşseler bulup çıkaracağız" derken, yargıya güven konusunda da "Yargıyı yıpratmaya yönelik beyan ve yayınlara karşı verilecek en etkili cevap yine yargı tarafından verilecek adil karar olacaktır. Biz biliyor ve inanıyoruz ki yargımız kendi içinde süte su katanlara izin vermeyecektir" dedi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; Gaziantep, Samsun ve Ankara'nın ardından 'Bölge Değerlendirme Toplantıları'nın dördüncüsünü İzmir'de gerçekleştirdi. Toplantıya, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Yürek ve Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin'in yanı sıra yargı mensupları katıldı. Bakan Gül, toplantıda önemli mesajlar verdi.



"Dumanla bile haberleşseler bulup çıkaracağız"



Terörle mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü, aynı şekilde yargı içi ayıklamanın devam ettiğini kaydeden Bakan Gül, "Takiyyeyi ahlak haline getirmiş ve devlet kurumlarına sızmayı hareket tarzı haline getirmiş ve bunu 40 yıldır yapan bir örgütle karşı karşıyayız. 'Böyle bir örgütün kökünü kazıdık, mücadele bitti' demek mümkün değildir. FETÖ'nün kripto elemanlarını, hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarlarsa çıksınlar; değil ByLock, değil ankesör, dumanla bile haberleşseler bulup çıkaracağız" diye konuştu.



"Kırmızı çizgimiz var"



Türk yargısı mensuplarının, kendi içindeki kripto FETÖ'cülerle de dışarıdaki kriptolarla da mücadele edebilecek yetkinliğe ve kabiliyete sahip olduğunu vurgulayan Bakan Gül, şöyle konuştu: "Türk yargısı, FETÖ mücadelesinin en ön safında poz verip, FETÖ'cü yöntem ve üslupla bu mücadeleyi sulandıran, mücadeleden rant devşirmeye çalışan çıkar odaklarının da çok iyi farkındadır. Yargı mensuplarımız, terörle mücadeleyi bu kararlılık ve bu anlayışla sürdürmektedir, sürdürecektir. FETÖ belasının üstesinden gelmek yetmez. Onun çürük ahlakı, çarpık zihniyetiyle de mücadele gerekir. Onun kirli yöntemlerinin de reddi gerekir. Suret-i haktan görünüp hakkın ve hakikatin altını oyanlara karşı da dikkati elden bırakmamak gerekir. FETÖ geçmişte hile ve kumpaslarla hukuku çiğnedi. Buna hukuku yücelterek cevap vermek gerekir. FETÖ kurumlarımızı araç olarak kullandı, adalet duygusunu incitti. Buna, hakkın hatırını her şeyin üstünde tutarak karşılık verilmelidir. Düşmanı alt etmek kadar, ona benzememek de önemlidir. Bu mücadelede kırmızı çizgimiz var; yılmayacağız, yorulmayacağız, rehavete kapılmayacağız ve adaletten asla sapmayacağız."



"Süte su katanlara izin vermeyecektir"



Bakan Gül, yargıya güven konusuna ilişkin şu ifadelere yer verdi:



"Üzerine titrediğimiz, tüm gayretimizin varlık sebebi olan 'yargıya güven' konusunu gölgeleyebilecek, hatta bu güveni baltalayabilecek nitelikte her türlü suistimalin, yargının içinden ya da dışından her türlü etkileme ve yönlendirme girişimlerinin şiddetle karşısındayız. Buna yine hukukumuzun mekanizmaları içerisinde en etkili karşılık verilecektir. Çünkü yargı Türk milletinin yargısıdır. Görevi adaletin tesisidir. Alternatifi de yoktur. Yargıyı yıpratmaya yönelik beyan ve yayınlara karşı verilecek en etkili cevap yine yargı tarafından verilecek 'adil karar' olacaktır. Biz biliyor ve inanıyoruz ki yargımız kendi içinde süte su katanlara izin vermeyecektir."



"Mahkemeler de kimsenin keyfine, beklentisine, talebine göre işlemez"



Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu, adaleti tesis edecek olan yargı mercileri olduğunu belirten Bakan Gül, şunları söyledi:



"Mahkemeler de kimsenin keyfine, beklentisine, talebine göre işlemez, işleyemez. Hiçbir hakim söylenti ve beklentiye göre karar vermez, deliller ışığında ve kanunlara göre karar verir. Hiçbir karar da birilerinin hoşuna gitsin ya da gitmesin diye verilmez. Sadece adaletin tesisi için verilir. Mahkemeler; Anayasadan, millet iradesinden alınan yetkiye göre bağımsız ve tarafsız olarak hukuk zemininde ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde işler. Hakimin karar verirken dayanacağı tek merci hukuktur, dinleyeceği tek ses vicdanının sesidir."



"Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun"



Yargı kurallarının kendi içinde işlediğini belirten Bakan Gül, şöyle devam etti:



"Türkiye'de hukuki usullere göre işleyen bir yargı sistemi vardır. Yargılamalar sonucunda suçu sabit görülenler cezalandırılmakta; haklı-haksız, mağdur-suçlu ayrılmaktadır. Yargı; nerede olursa olsun, ucu kime dayanırsa dayansın; suçluya cezasını verecek, haklıya hakkını verecek tek mercidir. Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Herhangi bir dosyada karar; tarafların etnik kimliğine, ırkına, rengine, diline, siyasi ve sosyal statüsüne göre değil, adalet ve hukuk neyi gerektiriyorsa, deliller neye işaret ediyorsa ona göre verilir. Hiçbir çıkar, menfaat grubu ve ideolojik yapının yargının kararlarına tesiri mazur görülemez. Bu aynı zamanda bir suçtur."



"Kamusal eleştirinin konusu olabilir"



Türkiye'de hak arama yollarının açık olduğunu, her karar gibi yargı kararlarının da kamusal eleştirinin konusu olabildiğini söyleyen Bakan Gül, "Kararı yerinde bulan da, hukuki dayanaklarını yetersiz gören de çıkabilir ama eleştiriyle, yargıyı dizayn etme çabasına yönelik hamleleri ayırt etmemiz gerekiyor. Bir kararda hata varsa yine hukuk düzen, içinde, kanun yolları vardır. Ancak, etkin soruşturma, adil kovuşturma ve hukuka uygun delillere dayalı doğru karar bu algının önüne geçecektir" dedi.



"Yargıda milat"



Bu dönemi yargıda bir milat olarak görme kararlılığında olduklarını vurgulayan Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu çerçevede Yargı Reformu Stratejimiz kapsamında hedeflerimizi bir bir hayata geçirmeye başladık. Gerek hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, gerekse adalet sisteminin iyi işleyişi için gerekli adımları hep birlikte hayata geçireceğiz. Uygulamadan kaynaklanan ya da mevzuata dayanan problemlerin gecikmeksizin giderilmesi kararlılığındayız. Bunun için her alanda ayrı ayrı çalışmalar yürütüyoruz" açıklamasında bulundu. - İZMİR

