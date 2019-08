- Adalet Bakanı Gül: "FETÖ mücadelesine destek veren ilk ülke KKTC'dir"LEFKOŞA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "FETÖ ile mücadele bağlamında Türkiye 'nin yanında duran ve FETÖ'ye karşı karar alarak FETÖ mücadelesine destek veren ilk ülke KKTC'dir. Teşekkürlerimizi bir kez daha ifade etmek isteriz" dedi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Lefkoşa'daki temasları kapsamında KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iki ülke arasında her bakımdan gönül bağı bulunduğunu, adli iş birliğinin ileri götürülmesi bakımından bugünkü toplantının önemli olduğunu söyledi. Gül, adli iş birliği ve yeni cezaevinin yapımının esas gündem maddeleri olduğunu kaydetti.İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ayşegül Baybars, Türkiye Adalet Bakanlığı ile iş birliğini en üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduklarını söyledi. İki ülke arasında, tarihi ve kültürel bağ ile sevgi ve saygının mevcut olduğunu ifade eden Baybars, KKTC'nin terörle mücadelede her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini ifade etti.İki bakanlık arasında Eylül 2018'de Ankara'da yer alan görüşmede adli yardımlaşma ve yeni cezaevi konularının ele alındığını kaydeden Baybars, bakanlıklar arasında işbirliğini en üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduklarını söyledi.İki bakanın görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi. Gül ve Baybars, heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. KKTC'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Adalet Bakanı Gül, "KKTC ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik bağı artarak devam etmektedir. Kendi geleceğimiz kadar KKTC'nin geleceğini de önemsiyoruz. Her türlü desteğimizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün de bu çerçevede bu konuları hep birlikte konuştuk. Türkiye cumhuriyeti, Kıbrıs meselesine her zaman gerektirdiği hassasiyetle yaklaşmıştır. Bu hassasiyeti de büyük bir kararlılıkla sürdürecektir. Bu hakları korumak için hiçbir adım atmaktan çekinmeden bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Ana vatan olarak ve garantör ülke olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz. Adli işbirliği konusunda çok değerli çalışmalar ortaya koyduk. Bu çerçevede infaz sistemi konusunda tecrübe paylaşımları ortaya koyduk. Adli tıp hizmetlerinin, adalet hizmetlerinin daha hızlı yerine getirilmesi, iki ülke arasındaki suçluların iadesi hızının daha da artması konusunda mutabakata vardık. Özellikle FETÖ ile mücadele konusunda KKTC ilk olarak Türkiye'nin yanında duran ve FETÖ'ye karşı karar alarak FETÖ mücadelesine destek veren bir ülkedir. Bu vesile ile teşekkürlerimizi bir kez daha ifade etmek isteriz. Yargı teşkilatlarımız arasında suçluları iadesi, FETÖ ile mücadele konusunda hem yargısal hem idari konuda ortak ve kararlı mücadele sürmekte. Terörle mücadele ortak ve kararlı bir şekilde sürdürülünce başarıya ulaşır. FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kararlılığımızı da yineledik" dedi."Uluslararası hukuk neyi emrediyorsa ona göre adımlar atılmaktadır"Bakan Gül, "Adli işbirliğimizi daha da iyi bir noktaya taşıyacak konularda kararlar aldık, bunu da hayata geçireceğiz. Rum tarafı Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde bir ortaklık kurmayı ve bu temelde siyasi gücü paylaşmaya yanaşmamaktadır. Bu zihniyetten uzaklaşılmaması halinde adada köklü bir ortaklığın kurulmasına yönelik her türlü girişim başarısız olmaya mahkum olacaktır. Bu çerçevede bizler her halükarda Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin sağlanması ve güvenli endişelerinin karşılanmasının temini bizim için meselenin çözümü için en önemli şartımızdır. Bu konuda Kıbrıs Türkü'nün yanında kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Hidrokarbon çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Gül, "Güney Kıbrıs Rum kesiminin tek taraflı olarak yürüttüğü hidrokarbon faaliyetlerinin bölgenin istikrarı açısından tehdit oluşturduğu ve bunlara izin vermeyeceğimizi her vesile ile her dile getirdik. Bu konuda Türkiye kararlı olarak tutumunu ve uluslararası hukuka uygun olan bu tutumunu kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruma konusunda hiçbir şekilde irademizi şüpheye bırakmayacak şekilde kararlılığımızı sürdüreceğiz. Uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarımızı koruyan ve egemenlik haklarımıza ilişkin ortaya koyduğumuz bu kararlılığımızı hiçbir üçüncü ülke bu kararlığımızı ortadan kaldıramayacaktır. Bu egemen ülke olmanın gerektiği sonuçlardır bu konuda uluslararası hukuk neyi emrediyorsa ona göre adımlar atılmaktadır" diye konuştu."Maraş bölgesi KKTC'nin toprağıdır"Uluslararası haktan kaynaklanan tüm hakların kullanılacağını ifade eden Bakan Gül, şöyle konuştu: "Maraş Bölgesi, KKTC'nin toprağıdır. 1974 Barış Harekatından sonra hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk tarafından da askeri bölge ilan edilmiştir. Mevcut durumda KKTC hükumetinin envanter çalışması başlattığını hepimiz biliyoruz. Bu envanter çalışmasının başlatılmasını bizler destekliyoruz. Mülkiyet hakkının korunarak bir çözüm girişiminde bulunulmasını destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukuk çerçevesinde egemenlik hakkı kapsamındaki Maraş bölgesi ve Doğu Akdeniz konularındaki tüm meşru haklarımızı korumaya ve bu konuda KKTC hükümetinin aldığı kararların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.""İş birliğimizi daha da ileriye taşımak arzusundayız"Adalet Bakanı Abdulamit Gül ve heyetini bakanlığında görmekten şeref duyduğunu belirten KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise Bakan Gül'ün bu ziyaretinin Kıbrıs Türk Halkına verilen önemi ve değeri bir kez daha hissettirdiğini kaydetti. Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin, saygı, sevgi ve kültürel değerlerle örülmüş güçlü bir bağ olduğunun altını çizen Baybars, Kıbrıs Türkü'nün zor zamanlarımızda yardımlarını esirgemeyen Türk Halkının sorunlarının Kıbrıs Türkü'nün de sorunları olduğunu kaydetti. Bakan Baybars, özellikle Türk Halkının başındaki terör illetine karşı vermiş olduğu mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarını ve kararlılıkla olmaya devam edeceklerini söyledi. 11 Eylül 2018 tarihinde Ankara ziyaretine de değinen Bakan Ayşegül Baybars, "Bu kapsamında Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül bizleri ağırlamış ve orada adli işbirliği, yeni cezaevinin hizmete girmesiyle ilgili teknik çalışmalar, adli tıp kurumunun oluşturulması, siber suçlarla ilgili teknik donanım ve eğitim iş birliği konularında çok verimli bir toplantı gerçekleştirmiştik. Bugün gerçekleştireceğimiz heyetlerarası toplantıyla öncelikli olarak bu konularda başlatmış olduğumuz çalışmalar hakkında bir durum değerlendirmesi yapma fırsatı bulacağız. Adalet Bakanı Sayın Gül ile iş birliğimizi daha da ileriye taşımak arzusundayız" dedi.Baybars, iki ülke arasındaki saygı, sevgi ve kültürel değerlerle örülmüş bağın daha da güçlendirilmesi, ortak sorunların aşılması için iki bakanlığın işbirliğinin ilerletilmesini temenni ettiklerini de söyledi.KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, iki gün sonra Türk tarihinin en özel günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 97'inci yıl dönümünün de kutlayarak sözlerini tamamladı .