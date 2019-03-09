09 Mart 2019, 15:53
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Adalet Bakanı Gül: "Gaziantep, Gazi Şehirdir Hep Böyle Kalacaktır"

- Detaylar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması - Adalet Bakanı Gül: "Gaziantep, gazi şehirdir hep böyle kalacaktır"GAZİANTEP – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması - Adalet Bakanı Gül:
" Gaziantep, gazi şehirdir hep böyle kalacaktır"

GAZİANTEP – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. (1) Güncel
Kaynak: AA