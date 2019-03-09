Adalet Bakanı Gül: "Gaziantep, Gazi Şehirdir Hep Böyle Kalacaktır"

- Detaylar</br>Adalet Bakanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/abdulhamit-gul-9148/' title='Abdulhamit Gül'>Abdulhamit Gül</a>'ün konuşması - <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/adalet-bakani-gul/' title='Adalet Bakanı Gül'>Adalet Bakanı Gül</a>: </br>' <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/gaziantep/' title='Gaziantep'>Gaziantep</a>, gazi şehirdir hep böyle kalacaktır'<br><br>GAZİANTEP – Adalet Bakanı <a class='keyword' href='/abdulhamit-gul-9148/' title='Abdulhamit Gül'>Abdulhamit Gül</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. (1)