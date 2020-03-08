Adalet Bakanı Gül, Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti, Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu.
08.03.2020 20:41 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:43
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığını ziyaret etti, Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu.
Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Gül, beraberinde AK Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya ve AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ile birlikte Mardin Valiliği'ni ziyaret etti.
Valilik şeref defterini imzalayan Gül, Vali Mustafa Yaman ile makamında bir süre görüşerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Buradan Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçen Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ı makamında ziyaret etti.
Gül, daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ne geçerek, merkezde incelemede bulundu.
Buradaki birimleri gezen Gül, gençlerin saz çalarak seslendirdikleri Gönül Dağı türküsüne eşlik etti.
Gençlerle masa tenisi oynayan gül, daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Gül, beraberinde AK Parti Mardin Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya ve AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ile birlikte Mardin Valiliği'ni ziyaret etti.
Valilik şeref defterini imzalayan Gül, Vali Mustafa Yaman ile makamında bir süre görüşerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Buradan Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçen Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ı makamında ziyaret etti.
Gül, daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ne geçerek, merkezde incelemede bulundu.
Buradaki birimleri gezen Gül, gençlerin saz çalarak seslendirdikleri Gönül Dağı türküsüne eşlik etti.
Gençlerle masa tenisi oynayan gül, daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Adalet Bakanı Gül, Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu
Etiketler : Abdülhamit Gül, Başsavcı, Mardin, Güncel
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