Adalet Bakanı Gül: "Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak...
Adalet Bakanı Gül: "Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılması planlanmaktadır.
12.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:56
Adalet Bakanı Gül: "Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılması planlanmaktadır."
Kaynak: AA
Etiketler : Abdülhamit Gül, Güncel
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