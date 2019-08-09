Adalet Bakanı Gül, Huzurevi sakinleri ile bayramlaştı

Bakan Gül'ün Huzurevine gelişi ve karşılanışı Bakan Gül'ün huzurevinde bulunan kuaförü ziyaretiBakan Gül'ün huzurevi sakinleri ile bayramlaşması ve sohbetiBakan Gül'ün açıklamalarıHuzurevi sakininin Bakan Gül ve beraberindeki heyete şiir okuması Doğum günü pastasının kesilmesiBakan Gül'ün hasta sakini ziyareti Denetimli Serbestlik kapsamında huzurevinde hizmet veren hükümlülerden detay görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da Seyranbağları Huzurevi'nin sakinleriyle bayramlaştı.

Kaynak: AA