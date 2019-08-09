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Adalet Bakanı Gül, Huzurevi sakinleri ile bayramlaştı

Bakan Gül'ün Huzurevine gelişi ve karşılanışı Bakan Gül'ün huzurevinde bulunan kuaförü ziyareti Bakan Gül'ün huzurevi sakinleri ile bayramlaşması ve sohbeti Bakan Gül'ün açıklamaları Huzurevi sakininin Bakan Gül ve beraberindeki heyete şiir okuması Doğum günü pastasının kesilmesi Bakan Gül'ün...

09.08.2019 16:18
Adalet Bakanı Gül, Huzurevi sakinleri ile bayramlaştı
Bakan Gül'ün Huzurevine gelişi ve karşılanışı
Bakan Gül'ün huzurevinde bulunan kuaförü ziyareti
Bakan Gül'ün huzurevi sakinleri ile bayramlaşması ve sohbeti
Bakan Gül'ün açıklamaları
Huzurevi sakininin Bakan Gül ve beraberindeki heyete şiir okuması
Doğum günü pastasının kesilmesi
Bakan Gül'ün hasta sakini ziyareti
Denetimli Serbestlik kapsamında huzurevinde hizmet veren hükümlülerden detay görüntüler ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da Seyranbağları Huzurevi'nin sakinleriyle bayramlaştı.
Adalet Bakanı Gül, Huzurevi sakinleri ile bayramlaştı

Abdülhamit Gül, Güncel

Kaynak: AA

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