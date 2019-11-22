Haberler » Politika » Adalet Bakanı Gül: 'İçe kapanan değil, sahada ve masada daha aktif bir Türkiye olacağız' - Haber

Adalet Bakanı Gül: "İçe kapanan değil, sahada ve masada daha aktif bir Türkiye olacağız"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İçe kapanan değil, sahada ve masada daha aktif bir Türkiye olacağız." dedi.

22.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:28Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İçe kapanan değil, sahada ve masada daha aktif bir olacağız." dedi.
Bakan Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası'nın açılışına katıldı.
Gül, törendeki konuşmasında, Nizip'te çok güzel bir yatırımın hayata geçirildiğini belirterek, yatırım sahibi Yılmaz ailesine teşekkür etti.
Fabrikanın Türkiye'de fıstığın en güzel yetiştiği bir coğrafyada kurulduğunu ifade eden Gül, "İnşallah bu tesis, ülke ekonomisine de üreten ve büyüyen Türkiye'ye de çok güzel katma değer yaratacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha fazla dünyaya açılan, daha fazla üretim ve istihdama yönelen bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. İçe kapanan değil, sahada ve masada daha aktif bir Türkiye olacağız. Bunun meyvelerini her yerde görmeye devam ediyoruz." diye konuştu.
Tesisin Suriye'ye çok yakın bir mesafede olduğuna işaret eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Suriye konusunda tüm dünyanın Türkiye'nin tezlerine doğru yaklaştığını yakından izliyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile hemen yanı başımızda terör koridorunun ve terör devletinin oluşmasına engel olduk. Hep birlikte bir ve beraber oldukça tüm bu kazanımların devamı gelecektir. Bugün Türkiye'de yatırım ortamının gelişmesi, hem güvenliğin hem de adaletin tam anlamıyla sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Bu anlamda güvenliğin tesisi için 24 saat canla başla çalışan İçişleri Bakanımıza yaptığı katkılar nedeniyle tüm Gaziantep adına teşekkür ederiz."
Yatırımcıların tesis kurarken, hırsızlık ve dolandırıcılığın olmadığını bir ortam arzuladığını, olası bir olumsuzluk karşısında da makul süre içerisinde adil bir yargılama bekleyeceğini belirten Gül, şunları kaydetti:
"Yani yatırımcı, güçlü bir hukuk sisteminin olmasını bekler. Yapanın yanına kar kaldığı bir anlayış, hiçbir yere yatırım getirmez. Hukuk ve adalet ne kadar güçlüye orada yatırım ve istihdam olur. Ekonominin çarkları da daha hızlı biçimde döner. Ekonomi de ne kadar güçlü olursa hukuk da o kadar güçlü olur. Ekonomi ve hukuk iç içe geçmiş kavramlardır. İşte yargı reformunun adımlarını da bu düşünceyle attık. İnanıyoruz ki her geçen gün bu adımlarla birlikte Türkiye'de hukuk sistemi daha adil hale gelecek. Herkesin hukuka sonuna kadar güvendiği bir sistemi inşa etmeye çalışıyoruz."

Türkiye, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
15:14 Asker ve polis ailelerinden Suriye'deki çocuklara yardım
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Bunu yazan gazeteci kayıp
15:10 HDP'li Paylan'dan, termik santrallerde filitre zorunluluğunun ertelenmesine tepki
15:07 Milletvekili Dülger'in 24 Kasım Öğretmenler Günü
15:06 Erdoğan: "Kavgayı, çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu...
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de konuştu
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
17:01 CHP'li Öztrak, İYİ Parti'li Dervişoğlu'nun İmamoğlu eleştirilerine yanıt verdi
22.11.2019 15:14:53