Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

15.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:38
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (4)
Adalet Bakanı Gül: (TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesi) Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir."
Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar verecek."
Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) İç tüzüğe de Anayasa'ya da uygun bir düzenleme. CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusunun yersiz olduğunu ve hukuki temele dayanmadığını düşünüyorum." Adalet Bakanı Gül: ’(İnfaz düzenlemesi) Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar...

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Abdülhamit Gül, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı’nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Polonya yanlışlıkla Çekya’yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Model Didem Soydan, kendisine ’Pornocu’ diyen Erol Köse’den şikayetçi oldu Haber
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK’ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Bingöl’deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı Haber
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği ’Parsel parsel sattı’ sözlerine açıklık getirdi Haber
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Haber
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Haberler››Güncel››Adalet Bakanı Gül: '(İnfaz düzenlemesi) Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:46: Amanos Dağları'nda, teröristlerin kullandığı sığınak bulundu - Haber 11:45: ATA-DAM'dan ön sismoloji raporu: Artçıların 3-6 ay sürmesi örgörülüyor - Haber 11:45: Son dakika haberi | Bayburt'ta üniversite öğrencileri diplomalarını kargodan alacak - Haber 11:43: Sivas'ta, ayı yavrusu görüntülendi - Haber 11:43: Efeler Gençlik Kampı 15 Haziran'da açılıyor - Haber 11:31: Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı - Haber 11:14: Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı - Haberler 11:09: Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri - Haber 09:44: Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi - Haberler