Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
15.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:38
Adalet Bakanı Gül: (TBMM'de kabul edilen infaz düzenlemesi) Bu düzenleme af değil, infaz süresine ilişkin düzenlemedir."
Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar verecek."
Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) İç tüzüğe de Anayasa'ya da uygun bir düzenleme. CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusunun yersiz olduğunu ve hukuki temele dayanmadığını düşünüyorum."
Kaynak: AA
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