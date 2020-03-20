Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
20.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:25
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarının sorularını cevapladı. (2)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı.
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