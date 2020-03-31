Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesinin kaç kişiyi kapsayacağı) Süreçte çok şey söylendi,...
Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesinin kaç kişiyi kapsayacağı) Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Mecliste kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz.
31.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:20
Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesinin kaç kişiyi kapsayacağı) Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Mecliste kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz."
Kaynak: AA
Etiketler: Abdülhamit Gül, Güncel