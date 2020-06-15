Adalet Bakanı Gül: "(Karlıova'daki deprem) Hükümetimiz, Cumhurbaşkanı yardımcımız ve ilgili...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

15.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:49
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (1)
( Karlıova'daki deprem) Tüm etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden şehidimize ve yaralanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanı yardımcımız ve ilgili bakanlarımız olarak biz vatandaşımızın yanındayız"
"(Pençe-kartal Operasyonu) Büyük bir başarıyla gerçekleşmekte. Kahraman Mehmetçiğimize de buradan dualarımızı gönderiyoruz. İnşallah, terörün kökünü kazıyıp bu ülkeye, ülkemize, huzurumuza kastedenlere sonuna kadar mücadelemizi yapıp bunu da başarıyla taçlandıracağız" Adalet Bakanı Gül: ’(Karlıova’daki deprem) Hükümetimiz, Cumhurbaşkanı yardımcımız ve ilgili...

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Karlıova, Deprem, Güncel, Haber

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