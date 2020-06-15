Adalet Bakanı Gül: "(Karlıova'daki deprem) Hükümetimiz, Cumhurbaşkanı yardımcımız ve ilgili...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
15.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:49
( Karlıova'daki deprem) Tüm etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden şehidimize ve yaralanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanı yardımcımız ve ilgili bakanlarımız olarak biz vatandaşımızın yanındayız"
"(Pençe-kartal Operasyonu) Büyük bir başarıyla gerçekleşmekte. Kahraman Mehmetçiğimize de buradan dualarımızı gönderiyoruz. İnşallah, terörün kökünü kazıyıp bu ülkeye, ülkemize, huzurumuza kastedenlere sonuna kadar mücadelemizi yapıp bunu da başarıyla taçlandıracağız"
Kaynak: AA
Etiketler: Cumhurbaşkanı, Karlıova, Deprem, Güncel, Haber